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10 февраля, 10:45

Истомина: «У меня был только один Кубок России без болезней»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Мария Истомина, которая завоевала бронзу в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024, рассказала о проблемах со здоровьем в нынешнем сезоне.

— По ходу сезона у вас были сложности со здоровьем, пропускали гонки. Как сейчас себя чувствуете?

— Да, никогда так много не болела как в этом сезоне. У меня был только один Кубок России без болезней. Ни на одном этапе Кубка не было оптимального состояния. Хотела подготовиться хотя бы к одному старту в сезоне, подойти в нормальном состоянии, чтобы бороться. А не так, что ты просто бежишь, тебе плохо, тебя ставят, но ты ничего не можешь сделать, все тебя объезжают. Это очень тяжело и психологически, и функционально.

— На Спартакиаде какую программу планируете бежать?

— Собираюсь бежать все оставшиеся гонки. Уже пропустила спринт. Была нелегкая дорога. Поэтому решила не стартовать, — сказала Истомина.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Мария Истомина
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