Истомина: «У меня был только один Кубок России без болезней»

Российская лыжница Мария Истомина, которая завоевала бронзу в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024, рассказала о проблемах со здоровьем в нынешнем сезоне.

— По ходу сезона у вас были сложности со здоровьем, пропускали гонки. Как сейчас себя чувствуете?

— Да, никогда так много не болела как в этом сезоне. У меня был только один Кубок России без болезней. Ни на одном этапе Кубка не было оптимального состояния. Хотела подготовиться хотя бы к одному старту в сезоне, подойти в нормальном состоянии, чтобы бороться. А не так, что ты просто бежишь, тебе плохо, тебя ставят, но ты ничего не можешь сделать, все тебя объезжают. Это очень тяжело и психологически, и функционально.

— На Спартакиаде какую программу планируете бежать?

— Собираюсь бежать все оставшиеся гонки. Уже пропустила спринт. Была нелегкая дорога. Поэтому решила не стартовать, — сказала Истомина.