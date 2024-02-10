Истомина: «Прозевала момент, когда Кулешова выехала со мной наравне»

Российская лыжница Мария Истомина рассказала о том, как проходила борьба на финише с Анастасией Кулешовой в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.

Истомина заняла третье место, проиграв Кулешовой 0,1 секунду.

— Как проходила борьба на последних метрах с Анастасией Кулешовой и чего не хватило, чтобы опередить ее?

— Борьба у нас с Настей получилась яркая, мы шли ноздря в ноздрю, постоянно вместе, рядом. Мы старались, отрабатывали. Да, возможно где-то не хватило технического момента, но я постаралась сделать все, чтобы хорошо выкатиться на финиш и отработать прямую. Я прозевала тот момент, когда Настя выехала со мной наравне, поэтому не смогла включиться на полную, потому что оставалось уже мало метров до финиша. Конечно, я не шла пешком, понимала, что соперница сзади. Когда оставалась буквально пара метров до финиша, думала, что отстояла второе место, но, оказалось, что нет.

— Что после финиша сказали друг другу?

— Поблагодарили друг друга за хорошую, плотную борьбу. В такие моменты всегда очень ценно, когда ты идешь с соперником, друг друга подтаскиваешь, мотивируешь на то, чтобы дальше включаться, бороться, — сказала Истомина.

Победу в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 одержала Вероника Степанова.