Кулешова: «Всегда хочется выигрывать, тем более я люблю бегать скиатлон»

Российская лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала второе место в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024.

Золото выиграла Вероника Степанова, а бронзу — Мария Истомина.

— Чего вам в концовке не хватило?

— Сил.

— Банально, но, тем не менее, где-то неправильно силы разложили или просто так получилось?

— Не знаю. Надо проанализировать, с тренером поговорить. Я просто шла в своем темпе, потому что понимала, что мне максимально надо скидывать девочек. Потому что на финише я не самый сильный и не самый быстрый спортсмен.

— Но на финише вам хватило сил на борьбу с Машей [Истоминой].

— С Машей мы примерно одинаковы на финише. Я это понимала, когда мы уходили втроем. Я знала, что если мы приедем втроем на финиш, то Ника [Степанова] сильнее нас. А мы с Машей примерно одинаковы. Приходилось по ходу подъема немного подстраиваться, как лучше мне сесть на спуск, где лучше мне оторваться. Потому что ни у меня, ни у Маши сил не было.

— Где-то тактические, может, были другие варианты? Уйти в отрыв или еще что-то?

— Пыталась сделать протяжки, но девочки проседали. Но это тоже какой-то результат, что, если самочувствие позволяет, значит, я все правильно делаю.

— Это первая ваша гонка на Спартакиаде. Довольны ли вы этим результатом?

— На половину. Конечно, всегда хочется выигрывать, тем более, это скиатлон. Я люблю бегать в этой дисциплине. Но не сегодня. Второе место — не четвертое. Когда мы ехали вчетвером, я думала: Только не четвертое место, пожалуйста.

— А вы планируете бежать полтинник?

— Планирую. Потому что это какая-то свобода. Очень интересная ситуация. Пока планирую.

— Как в целом оцените состояние? Насколько удалось выйти на свой уровень?

— На данный момент я своим самочувствием довольна. Терпелось, мышцы рабочие. Пульс хорошо разгоняется, держится. Будем разговаривать с тренером, но я довольна своим самочувствием. Думаю, что от гонки к гонке будет получше.