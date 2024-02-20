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20 февраля, 16:35

Вылегжанин — о словах норвежского журналиста в адрес Большунова: «Очень хорошая фантазия»

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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших-2024 были заранее спланированы.

«У человека очень хорошая фантазия. Не совсем понимаю, как вообще можно спланировать соревнования заранее. Мне это совершенно непонятно, и я даже никогда и не задумывался об этом. Но можно сказать, что у человека все очень хорошо с фантазией», — сказал Вылегжанин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Большунов в своей карьере трижды становился олимпийским чемпионом. В нынешнем сезоне у 27-летнего лыжника на счету 23 гонки, 22 из которых он выиграл.

Александр Большунов
Максим Вылегжанин
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