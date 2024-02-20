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Лыжные гонки

20 февраля, 16:29

Легков жестко ответил норвежскому журналисту, усомнившемуся в честности побед Большунова: «Пускай голову лечат!»

Легков жестко ответил норвежскому журналисту, усомнившемуся в честности побед Большунова
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших 2024 были заранее спланированы.

«Пускай голову лечат!» — сказал Легков «СЭ».

Сегодня, 20 февраля, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником в мире.

Российский лыжник в своей карьере трижды становился олимпийским чемпионом. В нынешнем сезоне у 27-летнего Большунова на счету 23 гонки, 22 из которых он выиграл.

Александр Большунов
Александр Легков
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