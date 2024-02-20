Норвежский эксперт заявил, что победы Большунова были заранее спланированы

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад рассказал, что думает о выступлениях российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших-2024.

Скинстад сомневается, что результаты лыжных гонок с участием Большунова достоверны.

«Сложно относиться к этим соревнованиям серьезно, если честно. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — цитирует норвежского эксперта Nettavisen.

Сегодня, 20 февраля, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником в мире.

Большунов в своей карьере трижды становился олимпийским чемпионом. Спортсмен 4 раза становился серебряным призером Олимпиады и 2 раза — бронзовым.

В нынешнем сезоне у 27-летнего лыжника на счету 23 гонки, 22 из которых он выиграл.