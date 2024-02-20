Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

20 февраля, 18:30

Губерниев посоветовал норвежскому журналисту, усомнившемуся в честности побед Большунова, обратиться к психиатру

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших 2024 были заранее спланированы.

«Кто там в Норвегии усомнился? Король Харальд V усомнился? Кто? Какой-то придурок усомнился! Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать? Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору, в палату номер 6. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам. Если они не помогут, тогда, может, он приедет к нам — мы его подлечим», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. Единственная гонка, в которой 27-летний россиянин не смог победить, — эстафета на Спартакиаде сильнейших 2024. В ней сборная Архангельской области, которую представлял Большунов, заняла седьмое место.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
17
14
Читайте также
Форвард «Краснодара» Кордоба поделился мнением о судействе в РПЛ
Началась трансляция послания Путина к Совету Федерации
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вылегжанин — о словах норвежского журналиста в адрес Большунова: «Очень хорошая фантазия»

Журова: «Большунов сейчас сильнее всех»
Новости
RSS RSS
Все новости