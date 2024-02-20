Губерниев посоветовал норвежскому журналисту, усомнившемуся в честности побед Большунова, обратиться к психиатру

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова норвежского журналиста Петтера Соленга Скинстада, заявившего, что победы российского лыжника Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших 2024 были заранее спланированы.

«Кто там в Норвегии усомнился? Король Харальд V усомнился? Кто? Какой-то придурок усомнился! Но если человек — дурак, то зачем это обсуждать? Он усомнился, что Большунов честно выигрывает, а мы можем усомниться в психическом состоянии его здоровья, ему нужно, видимо, к доктору, в палату номер 6. Поэтому пусть обратится к норвежским психиатрам. Если они не помогут, тогда, может, он приедет к нам — мы его подлечим», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. Единственная гонка, в которой 27-летний россиянин не смог победить, — эстафета на Спартакиаде сильнейших 2024. В ней сборная Архангельской области, которую представлял Большунов, заняла седьмое место.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом.