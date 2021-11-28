Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира, норвежцы снялись из-за морозов
15:11
Россиянин Александр Большаков выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.
Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке из-за морозов.
Лыжные гонки
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
Финал
1. Александр Большунов (Россия) — 35.23,7
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,5
3. Артем Мальцев (Россия) — 0,7
4. Иван Якимушкин (Россия) — 5,3
5. Михал Новак (Чехия) — 9,2
6. Илья Семиков (Россия) — 12,7
...8. Алексей Червоткин (Россия) — 50,6
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