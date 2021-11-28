Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира, норвежцы снялись из-за морозов

Россиянин Александр Большаков выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке из-за морозов.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

Финал

1. Александр Большунов (Россия) — 35.23,7

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,5

3. Артем Мальцев (Россия) — 0,7

4. Иван Якимушкин (Россия) — 5,3

5. Михал Новак (Чехия) — 9,2

6. Илья Семиков (Россия) — 12,7

...8. Алексей Червоткин (Россия) — 50,6