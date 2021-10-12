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Турышев: «Устюгов прибыл на сбор в Рамзау и будет тренироваться в полную силу»

Лыжник Устюгов восстановился и будет тренироваться с командой на сборе в Рамзау
12 октября, 10:48
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Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Сергей Турышев рассказал, что спортсмен полностью восстановился и будет полноценно заниматься вместе с командой на сборе в австрийском Рамзау. В сентябре Устюгов пропустил сбор из-за болезни.

«Вчера практически в полном составе прибыли на сбор в Рамзау. Нет только итальянцев, которые присоединятся к нам сегодня. Что касается пропустившего предыдущий сбор Сергея Устюгова, то с ним все в порядке. Он дома прошел все восстановительные процедуры и готов наравне со всеми принимать участие в тренировках», — цитирует Турышева ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12635303

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Виктория Кравченко все материалы автора
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