Турышев: «Устюгов прибыл на сбор в Рамзау и будет тренироваться в полную силу»

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Сергей Турышев рассказал, что спортсмен полностью восстановился и будет полноценно заниматься вместе с командой на сборе в австрийском Рамзау. В сентябре Устюгов пропустил сбор из-за болезни.

«Вчера практически в полном составе прибыли на сбор в Рамзау. Нет только итальянцев, которые присоединятся к нам сегодня. Что касается пропустившего предыдущий сбор Сергея Устюгова, то с ним все в порядке. Он дома прошел все восстановительные процедуры и готов наравне со всеми принимать участие в тренировках», — цитирует Турышева ТАСС.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 начнется 26 ноября в финской Руке. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.