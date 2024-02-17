Ардашев: «Даже не думал, что смогу обыграть Большунова на полтиннике»

Российский лыжник Сергей Ардашев оценил свое выступление на Всероссийской спартакиаде 2024.

Ардашев занял второе место в классическом спринте и масс-старте, выиграл золото с командой Татарстана в эстафете и взял бронзу в командном спринте.

— Вы собрали полный комплект наград на Спартакиаде. Довольны итогом?

— Да, меня это очень радует. Я смог вывести себя на хороший уровень, подойти к главном старту. Когда я приехал с гор, проехал скиатлон, то не почувствовал никакого эффекта от подготовки. Думал, что состояние было даже хуже, чем до сбора в горах. Но в итоге все было сделано правильно, на Спартакиаде я разбежался. Сегодня очень хорошо провел гонку, экономился, не вылезал вперед. Крутые части ребята отрабатывали быстро вприпрыжку, а я шел шагом, экономно.

— Савелий Коростелев сказал, что вы можете прервать серию побед Большунова. Сами себя видите в роли победителя?

— Я даже не думал, что смогу обыграть его на полтиннике. Но в спринте, да, у меня были шансы. Но пока не получается его взять. Дай бог, время придет.