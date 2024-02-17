Коростелев: «Хотелось собрать полный комплект медалей на Спартакиаде. Не хватило двух десятых»
Лыжник Савелий Коростелев подвел итоги масс-старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.
Гонку на 50 км выиграл Александр Большунов. Второе место занял Сергей Ардашев. Коростелев финишировал третьим.
— Гонка тяжелая, холодная. Но по ходу гонки даже жарко стало. Было правильным решением, чтобы провести полную дистанцию. Хотя у нас много было спортсменов, кто негодовал от этого.
— Что помешало выиграть?
— Мы все приехали вместе. Просто у кого сил было больше.
— Какие мысли были во время борьбы на финише?
— Был неприятный момент на последнем подъеме. Там Леша Червоткин упал, когда Илья Семиков полез туда, куда бы не пролез. На финише была отчасти лотерея: кто и как сел, у кого и как лыжи едут.
— Но лотерею выиграл снова Большунов.
— Саша умеет.
— Ардашев сказал, чтобы обыгрывать Большунова нужно на спуске быть максимально близко к нему.
— У меня не получилось за ним сесть. Илья занял эту позицию. Так как у него были самые старые лыжи, было понятно, что на финише он будет плохо выкатываться, но позицию он у меня отобрал. Если бы сел за Сашей, то можно было бы что-то пробовать.
— Две бронзы и золото на Спартакиаде — хороший итог?
— Хотелось полный комплект добрать. Чуть-чуть не хватило — две десятых.
— Учитывая все передряги, нормальный результат?
— Думаю, да. Но первыми двумя гонками остался недоволен.
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