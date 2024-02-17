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Коростелев: «Хотелось собрать полный комплект медалей на Спартакиаде. Не хватило двух десятых»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Савелий Коростелев подвел итоги масс-старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

Гонку на 50 км выиграл Александр Большунов. Второе место занял Сергей Ардашев. Коростелев финишировал третьим.

— Гонка тяжелая, холодная. Но по ходу гонки даже жарко стало. Было правильным решением, чтобы провести полную дистанцию. Хотя у нас много было спортсменов, кто негодовал от этого.

— Что помешало выиграть?

— Мы все приехали вместе. Просто у кого сил было больше.

— Какие мысли были во время борьбы на финише?

— Был неприятный момент на последнем подъеме. Там Леша Червоткин упал, когда Илья Семиков полез туда, куда бы не пролез. На финише была отчасти лотерея: кто и как сел, у кого и как лыжи едут.

— Но лотерею выиграл снова Большунов.

— Саша умеет.

— Ардашев сказал, чтобы обыгрывать Большунова нужно на спуске быть максимально близко к нему.

— У меня не получилось за ним сесть. Илья занял эту позицию. Так как у него были самые старые лыжи, было понятно, что на финише он будет плохо выкатываться, но позицию он у меня отобрал. Если бы сел за Сашей, то можно было бы что-то пробовать.

— Две бронзы и золото на Спартакиаде — хороший итог?

— Хотелось полный комплект добрать. Чуть-чуть не хватило — две десятых.

— Учитывая все передряги, нормальный результат?

— Думаю, да. Но первыми двумя гонками остался недоволен.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Савелий Коростелев
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