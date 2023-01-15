Лыжник Семиков: «Бороться с Большуновым? Это спортсмен из другой лиги»

Российский лыжник Илья Семиков, ставший вторым за Александром Большуновым в скиатлоне на этапе Кубка России в Сыктывкаре, признался, что бороться с лучшим российским лыжником почти нереально.

— Гонка прошла хорошо, погодные условия тяжелые, но все прошло успешно. Потерпеть пришлось. Реально ли бороться с Большуновым? Пока... Сложно. Он все-таки в другой лиге. Видно, что идет с большим комфортом, запасом. Может быть, с ним можно конкурировать в отдельных дисциплинах, но по совокупности тяжело, — признался Семиков.

Семиков проиграл Большунову 27,7 секунды. Третьим стал Алексей Червоткин, уступивший победителю 28,5 секунды.