«Вяльбе мне говорит — мол, извини, парень, ты лошара. А сборную в попу целуют!» Российский лыжник в бешенстве из-за лишения медали

Российский лыжник Алексей Шемякин дал эмоциональное интервью «СЭ», в котором не согласился с лишением его медали в раздельной гонке свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Первоначально на табло третье место делили Шемякин и спортсмен из Коми Илья Порошкин, и комментаторы объявили по стадиону о двух бронзовых медалях. Однако перед награждением после дозамеров бронзу отдали Порошкину.

— Да я вообще в шоке. Конечно, я пошел разбираться сразу, в чем дело, почему у меня забрали бронзу. Я всегда в жизни до конца иду! Мне сказали, что вот, мол, по лучу он выиграл... Не понял этого.

— Тем более этап в Коми, а медаль отдали лыжнику из Коми...

— Ну вот да. Жизнь вообще такая непредсказуемая штука. Я спокойно ко всему отношусь. Просто считаю, что можно было дать два третьих места. Ничего в этом такого нет. И было бы все красиво и всем приятно. А то как-то не очень получилось.

— Обидно получилось?

— Да, мне обидно.

— Честно говоря, я от судей тоже слышал, что будет две бронзы. А потом за двадцать минут что-то поменялось.

— За пять минут! Все, уже награждение начинается. И Сагайдак (Главный судья соревнований. — Прим. «СЭ») подходит и говорит: «У тебя четвертое». Я расстроился так, что я хотел просто уйти. За две минуты до награждения я узнаю, что я четвертый. От этого обидно еще больше.

— Деньги тоже призовые немаловажны...

— Конечно, для меня двадцать тысяч рублей разница — это очень большая сумма. Пусть это будет на совести этих людей. Мне деньги не нужны, но медаль... За ту работу, которую я делаю один. А тут целая сборная, и она не может дать медаль какому-то лошаре!

— Нам объясняли, что сначала результат замерили по транспондеру, а потом по лучу. Они так тебе объяснили?

— Транспондер нужен, чтобы просто узнать, какой у тебя номер. Все определяется по лучу. Там целая схема. Я им сказал: «Может, мне еще почти выучиться? Чтобы вам тут еще помочь разобраться?»

— Там было очень эмоционально, судя по всему.

— Да, было эмоционально. Когда ты идешь на награждение третьим, а тут ты узнаешь, что ты четвертый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит — ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют. А ты тут один разбираешься, лыжи катаешь, тренируешься! — эмоционально сказал Шемякин.