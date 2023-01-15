Большунов победил в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка России, Семиков и Червоткин в тройке

Лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 30 км на 6-м этапе Кубка России в Сыктывкаре. Он показал время 1 час 13 минут и 31,1 секунды.

Илья Семиков пришел вторым с результатом 1 час 13 минут и 58,8 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин с результатом 1 час 13 минут и 59,6 секунды.

Лыжные гонки

Кубок России

6-й этап

Сыктывкар

Мужчины

Скиатлон, 30 км

1. Александр Большунов — 1:13.31,1

2. Илья Семиков — 27,7

3. Алексей Червоткин — 28,5

4. Илья Порошкин — 31,6

5. Андрей Мельниченко — 35,8

6. Алексей Шемякин — 38,1

7. Денис Спицов — 53,8

8. Иван Горбунов — 54,2

9. Антон Тимашов — 54,9

10. Андрей Ларьков — 1.04,8

11. Сергей Ардашев — 1.47,2

12. Ермил Вокуев — 1.48,4

13. Евгений Белов — 1.49,4...

16. Иван Якимушкин — 3.12,6...

19. Артем Мальцев — 3.47,7...

33. Глеб Ретивых — 5.38,6