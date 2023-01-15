Большунов победил в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка России, Семиков и Червоткин в тройке
Лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на 30 км на 6-м этапе Кубка России в Сыктывкаре. Он показал время 1 час 13 минут и 31,1 секунды.
Илья Семиков пришел вторым с результатом 1 час 13 минут и 58,8 секунды. Третье место занял Алексей Червоткин с результатом 1 час 13 минут и 59,6 секунды.
Лыжные гонки
Кубок России
6-й этап
Сыктывкар
Мужчины
Скиатлон, 30 км
1. Александр Большунов — 1:13.31,1
2. Илья Семиков — 27,7
3. Алексей Червоткин — 28,5
4. Илья Порошкин — 31,6
5. Андрей Мельниченко — 35,8
6. Алексей Шемякин — 38,1
7. Денис Спицов — 53,8
8. Иван Горбунов — 54,2
9. Антон Тимашов — 54,9
10. Андрей Ларьков — 1.04,8
11. Сергей Ардашев — 1.47,2
12. Ермил Вокуев — 1.48,4
13. Евгений Белов — 1.49,4...
16. Иван Якимушкин — 3.12,6...
19. Артем Мальцев — 3.47,7...
33. Глеб Ретивых — 5.38,6