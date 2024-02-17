Коростелев о морозном марафоне: «Мама и бабушка говорили, чтобы не выходил»

Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал погодные условия в Тюмени в день проведения масс-старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

— Ардашев удивился, что будет полная дистанция.

— Да, у многих такая реакция была. Я думал: выходить или не выходить. Мне мама и бабушка говорили: «Не выходи. Тебе этого не надо». Сам в сомнениях был. Но рад, что так сложилось. Сам в себе переборол это.

— Сколько слоев одежды на тебе?

— Три. Шорты, футболка, носки длинные, термобелье с ветрозащитой и комбез.

— Расскажи про надпись на тейпе: «Холодно 3,14»?

— Это математика. И все. Люблю математику.

— Еще какие-то послания на тейпах планируешь?

— Были послания в виде черных перевернутых сердечек. То, что мне не очень понравилось решение о проведении гонки. Но, повторюсь, по итогу гонки могу сказать, что она была максимально верным.

Гонку на 50 км выиграл Александр Большунов. Второе место занял Сергей Ардашев. Коростелев финишировал третьим.

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