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Сегодня, 14:27

Коростелев о морозном марафоне: «Мама и бабушка говорили, чтобы не выходил»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал погодные условия в Тюмени в день проведения масс-старта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде 2024.

— Ардашев удивился, что будет полная дистанция.

— Да, у многих такая реакция была. Я думал: выходить или не выходить. Мне мама и бабушка говорили: «Не выходи. Тебе этого не надо». Сам в сомнениях был. Но рад, что так сложилось. Сам в себе переборол это.

— Сколько слоев одежды на тебе?

— Три. Шорты, футболка, носки длинные, термобелье с ветрозащитой и комбез.

— Расскажи про надпись на тейпе: «Холодно 3,14»?

— Это математика. И все. Люблю математику.

— Еще какие-то послания на тейпах планируешь?

— Были послания в виде черных перевернутых сердечек. То, что мне не очень понравилось решение о проведении гонки. Но, повторюсь, по итогу гонки могу сказать, что она была максимально верным.

Гонку на 50 км выиграл Александр Большунов. Второе место занял Сергей Ардашев. Коростелев финишировал третьим.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Савелий Коростелев
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