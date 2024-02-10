Мальцев: «Если Большунова на Кубок мира отправить, то он и там всем задницу надерет»

Российский лыжник Артем Мальцев прокомментировал результаты Александра Большунова в текущем сезоне. Большунов выиграл 19 гонок подряд.

— Большунов на данный момент непобедим?

— Не знаю. Если он выигрывает все гонки, думаю, непобедим. Но все люди. Просто он где-то правильнее проходит тактически, где-то у него лыжи чуть получше и самочувствие. Да, он сильный от природы, это все складывается в одно, поэтому побеждает.

— С ним лучше бороться в контактных гонках или в разделке?

— Не знаю. Я вообще люблю разделки, особенно коньковые, мне там полегче. Бывали разные отставания от него — шесть секунд в начале сезона, потом 30 — такие качели. Понятно, что Саня — номер один не только в России, но и в мире. Думаю, что если туда [на Кубок мира] отправить, то он и там всем задницу надерет, — сказал Мальцев.