Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Тюмени.
Он преодолел дистанцию за 52 минуты 30,7 секунды.
Второе место в гонке занял Илья Семиков, отставший от лидера на 1,5 секунды. Тройку лучших замкнул Артем Мальцев (+3,9).
Большунов выиграл 19-ю гонку подряд в этом сезоне.
Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень
Мужчины. Скиатлон, 20 км
1. Александр Большунов — 52 минуты 30,7 секунды
2. Илья Семиков +1,5
3. Артем Мальцев +3,9
4. Сергей Устюгов +4,2
5. Денис Спицов +4,4
6. Ермил Вокуев +6,7
7. Иван Якимушкин +6,8
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