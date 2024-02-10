Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Тюмени.

Он преодолел дистанцию за 52 минуты 30,7 секунды.

Второе место в гонке занял Илья Семиков, отставший от лидера на 1,5 секунды. Тройку лучших замкнул Артем Мальцев (+3,9).

Большунов выиграл 19-ю гонку подряд в этом сезоне.

Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 20 км

1. Александр Большунов — 52 минуты 30,7 секунды

2. Илья Семиков +1,5

3. Артем Мальцев +3,9

4. Сергей Устюгов +4,2

5. Денис Спицов +4,4

6. Ермил Вокуев +6,7

7. Иван Якимушкин +6,8