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10 февраля, 12:03

Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Скриншот трансляции

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024. Гонка проходила в Тюмени.

Он преодолел дистанцию за 52 минуты 30,7 секунды.

Второе место в гонке занял Илья Семиков, отставший от лидера на 1,5 секунды. Тройку лучших замкнул Артем Мальцев (+3,9).

Большунов выиграл 19-ю гонку подряд в этом сезоне.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень

Мужчины. Скиатлон, 20 км

1. Александр Большунов — 52 минуты 30,7 секунды

2. Илья Семиков +1,5

3. Артем Мальцев +3,9

4. Сергей Устюгов +4,2

5. Денис Спицов +4,4

6. Ермил Вокуев +6,7

7. Иван Якимушкин +6,8

Всероссийская Спартакиада 2024
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