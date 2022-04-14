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Сегодня, 11:37

Лыжница Смирнова выиграла масс-старт свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лыжница Екатерина Смирнова выиграла масс-старт на 10 километров свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна».

Спортсменка преодолела дистанцию за 25 минут и 7,3 секунды. Второе место заняла Елизавета Шалабода, которая уступила Смирновой 0,5 секунды. На третьей строчке — Ольга Царева, которая проиграла победителю 2,7 секунды.

Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой, заняла седьмое место с отставанием от Смирновой на 1 минуту и 7,9 секунды.

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