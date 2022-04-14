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Сегодня, 12:15

Наталья Непряева не смогла выступить в «Хибинской весне» из-за болезни

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дарья Непряева, сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой объяснила, почему спортсменка пропустила масс-старт в рамках Всероссийских соревнований «Хибинская весна».

«Сестра немного приболела после Югорского марафона. Видимо, напилась холодной воды, пока бежала. Болит горло, и насморк», — приводит ТАСС слова Дарьи Непряевой.

Также спортсменка высказалась о своем выступлении в гонке. Дарья Непряева заняла седьмую строчку по итогам масс-старта.

«Я рассчитывала просто закончить сезон этой гонкой. Не скажу, что мы прямо готовились к этим стартам, последние старты, чтобы поддерживать соревновательную форму. В Кировске мне очень нравится, постоянно катаемся на горных лыжах, очень круто! Сезоном я очень сильно довольна, все, что запланировала, и даже сверх, я выполнила. На следующий сезон хочется больше побед», — добавила лыжница.

Масс-старт на 10 километров в рамках «Хибинской весны» выиграла Екатерина Смирнова. Второй стала Елизавета Шалабода, на третьей строчке — Ольга Царева.

Источник: https://tass.ru/sport/14375559
Наталья Непряева
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