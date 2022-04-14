Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался «СЭ» о заявлении президента Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон. Ранее Маттссон заявила, что выступает против переизбрания Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Пускай говорят все что угодно! Это руссофобский психоз! Никакого ответа этим людям. Они соревнуются на перегонки, кто больше нагадит на российских людей» , — сказал Бородавко «СЭ».

Сообщалось, что Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS, куда войдут президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета. Против ее избрания ранее выступили глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми и генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель.

В начале марта FIS объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.