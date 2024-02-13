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Представительница Республики Коми Ляшенко: «Время придет, и наши будут медали»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, прокомментировала выступление в эстафете на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Команда Республики Коми, за которую выступает Ляшенко, заняла в гонке четвертое место.

— Как себя чувствуете?

— Не очень хорошо. Время придет, и наши будут медали.

— Чего не хватило?

— Наверное, я слишком долго «гуляла». На данный момент еще не готова, чтобы держаться за кем-то или догонять кого-то.

— Шли не своим темпом последний этап?

— Это было ожидаемо, что так будет. Прозевала, ушами хлопала, видимо.

— Вы все прозевали Степанову, получается?

— Когда-то ее кто-нибудь догонит и обгонит.

— Долго ждать?

— Думаю, года два или три.

— Последний этап не давил психологически?

— Конечно, я хотела бежать третий этап. Но так решил тренерский состав. Я все, что могла, сделала, — сказала Ляшенко.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Олеся Ляшенко
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