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4 февраля, 11:12

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени и одержал 17 побед в 17 гонках

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка России в Тюмени.

27-летний спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 39 минут 54,3 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание +1,2), третье — Антон Тимашов (+4,6).

Большунов остается непобедимым в текущем сезоне. Он одержал 17-ю победу в 17 гонках.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап. Тюмень

Мужчины

Масс-старт, 15 км

1. Александр Большунов — 39.54,3

2. Алексей Червоткин — +1,1

3. Антон Тимашов — +4,6

4. Павел Соловьев — +4,7

5. Савелий Коростелев — +5,4

6. Александр Ившин — +6,2

Александр Большунов
Александр Ившин
Алексей Червоткин
Антон Тимашов
Павел Соловьев
Савелий Коростелев
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