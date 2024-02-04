Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени и одержал 17 побед в 17 гонках
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка России в Тюмени.
27-летний спортсмен преодолел дистанцию в 15 км за 39 минут 54,3 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин (отставание +1,2), третье — Антон Тимашов (+4,6).
Большунов остается непобедимым в текущем сезоне. Он одержал 17-ю победу в 17 гонках.
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
6-й этап. Тюмень
Мужчины
Масс-старт, 15 км
1. Александр Большунов — 39.54,3
2. Алексей Червоткин — +1,1
3. Антон Тимашов — +4,6
4. Павел Соловьев — +4,7
5. Савелий Коростелев — +5,4
6. Александр Ившин — +6,2
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