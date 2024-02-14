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Лыжные гонки

14 февраля, 13:03

Истомина: «Думала гонки перенесут на другой день. Когда бежала пролог, не понимала, что происходит»

Истомина думала, что гонки перенесут на другой день из-за погоды
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Мария Истомина прокомментировала выступление в командном спринте на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, в котором она представляла Архангельскую область вместе с Вероникой Степановой и завоевала золотые медали.

— Планировали не так начать эту гонку. Расстроилась из-за поломки палки. В целом ничего жесткого не произошло. Да, мне дали другую палку. Она была чуть повыше, другой ростовки. Было немного некомфортно, но в целом нормально. Я даже не стала пробовать надевать. Понимала, что пока я надену темляк, все уедут. Это не тот случай, где нужно надевать палку.

— Не нервничали, что это может стоить вам победы?

— Это был первый круг. Мы почти все вместе пришли. Поэтому не было нервотрепки. Но все равно это подстегнуло, что не так все пошло.

— В этом плане хорошо, что круг поменьше?

— На самом деле я расстроилась, чтобы круг сократили. Для меня было бы лучше, чтобы круг был длиннее и можно было бы понатягивать. Здесь получилось наоборот. У меня нет взрывного переключения, чтобы делать отрывы. Я могу только натягивать темпом. Поэтому мне лучше, чтобы круг был длиннее. В целом получилась и квалификация неплохая, и забеги. Не все идеально, но главное, что результат как мы ожидали.

— Отправляя Веронику на шестой этап, понимали, что будет золото?

— Конечно, не сто процентов. Потому что это спринт. Понимала, что могут быть всякие эксцессы. Но по силам понимала, что должны.

— Мороз кусачий. Многие были недовольны, что пришлось бежать. Как вы?

— Я тоже не ожидала, что гонка состоится. Думала, что перенесут на другой день. Было тяжело бежать. Когда бежала пролог, не понимала, что происходит. Не чувствовала своего организма. Приехала после финиша и надышалась. Внутри все болело, как будто это первая гонка сезона. Не очень комфортные условия. Главное, что уже отбежали, — сказала Истомина.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Мария Истомина
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