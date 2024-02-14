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14 февраля, 13:08

Вяльбе — о проведении командного спринта в мороз: «Я не сомневалась. Жюри сомневалось»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что у нее не было сомнений по поводу проведения командного спринта в морозную погоду на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

Дистанция спринтерского круга была сокращена с 1700 метров до 1250 метров.

— Сомневались проводить или не проводить командный спринт?

— Я не сомневалась. Жюри сомневалось. Но они дождались меня, обсудили все, посмотрели почасовую погоду. Приняли решение, что не надо бояться. Да, наверное, прохладно. Но мы сократили дистанцию. Могу сказать, что минус 22 стало не так давно. Было минус 25 и бегали. Думаю, что никто не пожалел, что стартовали, — сказала Вяльбе «СЭ».

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В командных стринтах победили сборные Архангельской области. В женской гонке команду представляли Вероника Степанова и Мария Истомина, в мужской — Александр Большунов и Савелий Коростелев.

Всероссийская Спартакиада 2024
Елена Вяльбе
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