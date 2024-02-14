Митрошин: «Тяжело бороться с Большуновым. С одного ускорения он может очень хорошо дать просвет»

Лыжник Егор Митрошин прокомментировал командный спринт на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени, в котором он выступал за сборную Москвы вместе с Константином Тиуновым и занял второе место.

— Вы ломаете о себе стереотипы в этом сезоне — второе призовое место в этом сезоне в спринтах.

— Да, в этом сезоне подтянул спринт. Пока только коньковый. Спасибо, что есть такие сокомандники-спринтеры, как Константин Тиунов. Мне с ним удалось пробежать командный спринт, чему я очень рад.

— Вы бежали с Большуновым на одном этапе. Можете с ним бороться?

— Нет, это очень тяжело. Он очень грамотно тактически все проходит. С одного ускорения он может очень хорошо дать просвет.

— Когда Большунов пошел в отрыв на четвертом круге, не подумали, что пришла беда?

— Немножко подумал. Я еще шел не за ним, уперся во впереди идущего спортсмена, поэтому не успел дернуться, когда он сделал отрыв.

— Не успели подхватить, потому что помешали?

— Не то что помешали... Да я бы и не подхватил, мне кажется. Просто попытался бы.

— Как бежать в такой холод?

— Тяжеловато. Мне в холод тяжелее бегать, чем в теплую погоду.

— Результат говорит об обратном.

— Лыжи сегодня решали.

— Много на вас слоев одежды?

— Нет. Термобелье теплое и термофутболка. Ну и термотрусы, само собой. Это самое главное. А так, теплые перчатки «Большунов». И все — тепло, — сказал Митрошин.