Кулешова: «Убрала бы гонку на 50 км у мужчин и женщин. Это неинтересно»

Лыжница Кулешова объяснила, почему убрала бы гонку на 50 км у мужчин и женщин

Призер Олимпиады Анастасия Кулешова рассказала «СЭ», что негативно относится к уравниванию дистанций в лыжных гонках у мужчин и женщин. В частности, Кулешова предложила отменить гонку на 50 км не только у женщин, но и у мужчин.

— Вяльбе сказала, что уравнивание дистанций — это ужасно.

— Она, по сути, ничего не может сделать. Если мы хотим возвращаться на международную арену, то нам нужно привыкать к тем дистанциям, которые бегают там.

— Как ты относишься к уравниванию?

— Вообще не нравится это все. Я бы вообще 50 км убрала и у мальчиков, и у девочек. Потому что это несмотрибельно, это неинтересно, это непопулярная гонка. У нас есть отдельная марафонская линия. Кто хочет, пусть смотрит это и бегает. 60, 70, 90 км — сколько угодно. Но для профессионалов я не понимаю, зачем это сделано. 30 км мужчины бежали в Пекине — вообще класс. Тут и намного скорости выше, и интерес для зрителей. Намного более драйвовая гонка получилась, чем было бы, если бежали бы 50 км.

— Но так бы мы не увидели крутой гонки Устюгова год назад на чемпионате России в прошлом сезоне.

— Да, но все равно ты на эти 50 км включаешь телевизор просто фоном и занимаешься своими делами. А 30 километров в Пекине ты сидел и смотрел, потому что не понимал, что будет. Я также не понимаю, почему мы не вводим микст-дисциплины: командный спринт, эстафеты.

— Вяльбе считает, что уравнивание дистанции, скорее всего, ненадолго. Согласна?

— Очень на это рассчитываю и надеюсь. Но чувствую, что вернут обратно не во время моей карьеры. Посмотрим. Если они уже сделали это на Олимпиадах, думаю, что ближайшие года три еще будем бегать так.