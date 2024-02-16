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Лыжные гонки

16 февраля, 11:15

Кулешова: «Убрала бы гонку на 50 км у мужчин и женщин. Это неинтересно»

Лыжница Кулешова объяснила, почему убрала бы гонку на 50 км у мужчин и женщин
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Анастасия Кулешова
Анастасия Кулешова.
Фото Федерация лыжных гонок России

Призер Олимпиады Анастасия Кулешова рассказала «СЭ», что негативно относится к уравниванию дистанций в лыжных гонках у мужчин и женщин. В частности, Кулешова предложила отменить гонку на 50 км не только у женщин, но и у мужчин.

— Вяльбе сказала, что уравнивание дистанций — это ужасно.

— Она, по сути, ничего не может сделать. Если мы хотим возвращаться на международную арену, то нам нужно привыкать к тем дистанциям, которые бегают там.

— Как ты относишься к уравниванию?

— Вообще не нравится это все. Я бы вообще 50 км убрала и у мальчиков, и у девочек. Потому что это несмотрибельно, это неинтересно, это непопулярная гонка. У нас есть отдельная марафонская линия. Кто хочет, пусть смотрит это и бегает. 60, 70, 90 км — сколько угодно. Но для профессионалов я не понимаю, зачем это сделано. 30 км мужчины бежали в Пекине — вообще класс. Тут и намного скорости выше, и интерес для зрителей. Намного более драйвовая гонка получилась, чем было бы, если бежали бы 50 км.

— Но так бы мы не увидели крутой гонки Устюгова год назад на чемпионате России в прошлом сезоне.

— Да, но все равно ты на эти 50 км включаешь телевизор просто фоном и занимаешься своими делами. А 30 километров в Пекине ты сидел и смотрел, потому что не понимал, что будет. Я также не понимаю, почему мы не вводим микст-дисциплины: командный спринт, эстафеты.

— Вяльбе считает, что уравнивание дистанции, скорее всего, ненадолго. Согласна?

— Очень на это рассчитываю и надеюсь. Но чувствую, что вернут обратно не во время моей карьеры. Посмотрим. Если они уже сделали это на Олимпиадах, думаю, что ближайшие года три еще будем бегать так.

Анастасия Кулешова. «Не могу поставить два года жизни ребенка на золотую олимпийскую медаль». Интервью Анастасии Кулешовой

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Кулешова
Елена Вяльбе
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