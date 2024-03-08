Ермохина — о завале на Спартакиаде: «Кто сломал шею, у кого-то сотрясение»

Участница Спартакиады Анастасия Ермохина рассказала о завале, случившемся на соревнованиях.

«С самого утра был очень сильный туман и снегопад. Мы думали, что гонку могут перенести по времени, но ее не сдвинули. В интернете пишут, что было всего пару переломов и ушибы, но на самом деле это не так. Переломов и сильных падений было гораздо больше: кто-то сломал шею, у кого-то сотрясение мозга, ребра ломали. Пострадало гораздо больше девочек, чем об этом написали», — приводит слова Ермохиной Sport24.

Массовый завал произошел 8 марта в Сочи во время лыжного женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что после завала было госпитализировано 17 спортсменок.