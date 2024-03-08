Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

8 марта, 19:40

Бородавко — о завале на Спартакиаде: «Соревнования проводятся в любую погоду»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о массовом завале на Спартакиаде.

«Соревнования проводятся в любую погоду. Жюри принимает решение, значит, это мотивировано. Я, к сожалению, там не находился. У нас нет оснований не доверять жюри. У нас все судьи очень квалифицированные. Может, кому-то не хватило мастерства: погодные условия и сложная трасса внесли определенные коррективы», — приводит слова Бородавко «Спорт День за Днем».

Массовый завал произошел 8 марта в Сочи во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что после завала было госпитализировано 17 спортсменок.

Источник: «Спорт День за Днем»
5
2
Читайте также
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела после происшествия в Сочи: «Готовы ответить на все вопросы»

Ермохина — о завале на Спартакиаде: «Кто сломал шею, у кого-то сотрясение»
Новости
RSS RSS
Все новости