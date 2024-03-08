Бородавко — о завале на Спартакиаде: «Соревнования проводятся в любую погоду»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о массовом завале на Спартакиаде.

«Соревнования проводятся в любую погоду. Жюри принимает решение, значит, это мотивировано. Я, к сожалению, там не находился. У нас нет оснований не доверять жюри. У нас все судьи очень квалифицированные. Может, кому-то не хватило мастерства: погодные условия и сложная трасса внесли определенные коррективы», — приводит слова Бородавко «Спорт День за Днем».

Массовый завал произошел 8 марта в Сочи во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что после завала было госпитализировано 17 спортсменок.