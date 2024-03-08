Вяльбе сообщила, что 1 из 17 госпитализированных спортсменок после завала на Спартакиаде остается в больнице

1 из 17 госпитализированных лыжниц после завала на Спартакиаде остается в больнице

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «СЭ» подробности инцидента с массовым завалом на Спартакиаде в Сочи.

Завал произошел в пятницу, 8 марта, во время женского масс-старта на 10 км. Большое количество спортсменок не удержали равновесие на скоростном участке трассы из-за сильного тумана.

«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами. Выпустили всех, кроме одной спортсменки. На данный момент одна спортсменка находится в детской больнице. Сказать, есть ли у нее перелом, пока не могу. Врачи еще не дают этой информации», — сказала Вяльбе «СЭ».

После инцидента во время женского масс-старта Минспорта РФ объявил об отмене мужской гонки.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту инцидента.