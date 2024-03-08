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Лыжные гонки

8 марта, 20:45

В ФЛГР заявили, что погодные условия не противоречили регламенту лыжной гонки в Сочи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов сообщил, что погодные условия не противоречили регламенту соревнований во время проведения масс-старта на 10 км среди женщин в рамках зимней спартакиады.

По словам Беломестнова, снег прекратился во время соревнований, но место проведения находилось в зоне густой переменной облачности.

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам», — цитирует Беломестнова ТАСС.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала лыжниц после массового завала, посетовав на их низкий спортивный уровень.

Ранее стало известно, что количество пострадавших лыжниц увеличилось до 18.

Источник: ТАСС
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