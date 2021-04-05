Легков ответил Резцовой: «Видимо, у нее не все в порядке в голове»

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Анфисы Резцовой, которая назвала звезду сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова «распиаренным спортсменом».

«Я с такими не общаюсь. Для меня Анфиса — ни о чем. Если она говорит такие вещи, то, видимо, у нее в голове не все в порядке», — сказал Легков «СЭ».

По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов. Также россиянин — победитель Кубка мира-2019/20.

(Владимир Пушкарев)