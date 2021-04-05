Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Анфисы Резцовой, которая назвала звезду российской сборной Александра Большунова «распиаренным спортсменом».

«Ничего кроме улыбки у меня такие выражения не вызывают. Как она может так судить о человеке, которого видела только по телевизору. Я только улыбнусь. Ничего не буду отвечать Анфисе Анатольевне. Это ее мнение, но пускай она прочитает, что о ней думают люди», — сказал Бородавко «СЭ».

По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов. Также россиянин — победитель Кубка мира-2019/20.

(Владислав Флегонтов)