Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что журналист из-за обиды «поливал и оскорблял ее».

«Друзья, Елена Вяльбе врет! Как, впрочем, и всегда, упоминая мою фамилию! Очередное вью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора! Госпожа Врунья, а когда я Вас оскорблял? Лично Вас? Не вспомните?» — написал Губерниев.

Конфликт между Вяльбе и Губерниевым случился несколько лет назад. 28 февраля 2020-го комментатор сообщил, что помирился с главой ФЛГР и попросил у нее прощения. 8 марта Вяльбе ответила на вопрос о примирении с Губерниевым: «Он считает так? А я — по-другому».

Вяльбе рассказала, когда начался ее конфликт с Дмитрием Губерниевым