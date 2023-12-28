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Кубок мира по лыжам и «Тур де Ски»: расписание гонок в новогодние праздники 2023 / 2024

«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января.
Фото AFP

Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января. Гонки состоятся на территории Италии и Швейцарии.

Многодневная лыжная гонка Тур де ски проводится под эгидой FIS в конце декабря — начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Решением FIS от 29 сентября 2023 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.

Расписание «Тур де Ски»

1-й этап

30 декабря

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация — 14.00, финалы — 16.30 Матч! Арена

2-й этап

31 декабря

Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль — 14.15 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль — 17.00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

3-й этап

1 января

Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 12.00 (Давос, Швейцария)

Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 14.30 (Давос, Швейцария)

4-й этап

3 января

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация — 16.30, финалы — 19.00

5-й этап

4 января

Женщины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 12.45 (Валь-ди-Фьемме, Италия)

Мужчины, 20 км, гонка преследования, свободный стиль — 15.00 (Валь-ди-Фьемме, Италия)

6-й этап

6 января

Женщины, 15 км, масс-старт, классический стиль — 13.30

Мужчины, 15 км, масс-старт, классический стиль — 17.25

7-й этап

7 января

Мужчины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль — 16.30

Женщины, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль — 17.45

Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

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