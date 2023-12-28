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Сегодня, 18:19

Норвежец Клебо пропустит многодневку «Тур де Ски»

Алина Савинова
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сможет принять участия в многодневке «Тур де Ски», сообщает Федерация лыжного спорта Норвегии.

Отмечается, что спортсмен простудился после четвертого этапа Кубка мира в Тронхейме. У него наблюдалась высокая температура. Вместо Клебо на турнир отправится Хенрик Деннестад.

Соревнования пройдут с 30 декабря по 7 января 2024 года в Италии и Швейцарии.

27-летний Клебо трижды за карьеру выигрывал «Тур де Ски». Кроме того, он является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка мира.

Йоханнес Клебо
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