Лыжные гонки (лыжи): даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

Календарь мировых соревнований по лыжным гонкам.

Расписание турниров утверждено на заседании календарной комиссии Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Цюрихе 24 мая. В данном сезоне не будут проводиться ни Олимпийские игры, ни чемпионат мира. Кубок мира 2023 / 2024 стартует 24 ноября в Руке (Финляндия), а завершится этапом с 15 по 17 марта 2024 года в шведском Фалуне. По ходу сезона в календаре по лыжным гонкам возможны изменения.

Многодневная лыжная гонка Тур де ски проводится под эгидой FIS в конце декабря — начале января и является особой частью Кубка мира. Включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом. Решением FIS от 29 сентября 2023 года сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.

Календарь мировых соревнований по лыжным гонкам сезона — 2023/2024