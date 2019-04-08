Крюков откроет лыжную академию и будет выступать на любительском уровне

Олимпийский чемпион Никита Крюков намерен открыть собственную лыжную академию. Об этом он сообщил на пресс-конференции, на которой объявил о завершении спортивной карьеры.

- Появилась молодежь, которой не стыдно передать свои полномочия, - цитирует ТАСС Крюкова. - Я хочу связать свою жизнь со спортом, не вижу себя без него. Буду открывать академию олимпийского чемпиона Никиты Крюкова. Пока это частный проект, но надеюсь получить государственную поддержку, это было бы круто.