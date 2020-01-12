Краснов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене

Российские лыжники Андрей Краснов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Они на 0,18 секунды отстали от победителей — французов Рено Же и Люки Шанавы (14.30,66). Вторыми стали шведы Маркус Грате и Юхан Хеггстрем (отставание — 0,09).

Россияне Александр Терентьев и Андрей Собакарев стали 23-ми.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Франция-1 (Рено Же, Люка Шанава) — 14.30,66

2. Швеция-1 (Маркус Грате, Юхан Хеггстрем) — отставание 0,09

3. Россия-1 (Андрей Краснов, Глеб Ретивых) — 0,18

4. Норвегия-1 (Ховард Таугбель, Синнре Скар) — 0,56

5. Норвегия-2 (Пол Ауне, Эйрик Брансдаль) — 0,88

6. Италия-1 (Стефан Цельгер, Федерико Пеллегрино) — 6,55...

23. Россия-2 (Александр Терентьев, Андрей Собакарев)