Коростелев — о сборах с олимпийскими чемпионами: «Они обычные люди, не улетевшие в небеса»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» об адаптации в группе Егора Сорина. Ранее 19-летний Коростелев тренировался в юниорской команде.

— Ты три месяца тренируешься в группе Сорина. Убедился ли в том, что сделал правильный выбор?

— Не могу точно оценивать. В других группах я не был, чтобы как-то сравнивать. Но если брать атмосферу, тренировки и то, как я это переношу, мне вообще все подходит.

— Быстро нашел общий язык с группой?

— Да. У нас много тех, с кем мы постоянно пересекались в юниорской команде — с Сашей Бакуровым, Сергеем Волковым. Девчонки дружелюбные и общительные. Грех не найти общий язык со всеми.

— Каково тренироваться в одной группе с олимпийскими чемпионами — Ступак, Устюговым, Степановой? Понятно, что ты раньше тренировался с ними, но сейчас же у вас полноценные сборы.

— Они обычные люди, никуда не улетевшие в небеса. С ними спокойно общаешься, шутишь, тренируешься. Ни с кем проблем нет. Никто звезду с неба не ловил, — сказал Коростелев «СЭ».