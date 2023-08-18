Коростелев: «Биатлон меня как-то не манит»

Российский лыжник Савелий Коростелев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу возможного перехода в биатлон.

— Ты выкладывал видео под названием «Тетя Груша переманивает Волка», где Анна Грухвина учит Сергея Волкова стрелять. Аня тебя не переманивала?

— Нет. Просто у нас тогда заканчивалась силовая работа, а у Ани начиналась стрелковая. Ребята просто попросили пострелять. Тут желание исходило от парней. Хотели посмотреть, как и что.

— Сам винтовку не брал?

— В этот раз нет. Мне, наверное, лет в 13-14 предлагали в Чайковском пострелять. По-моему, четыре из пяти закрыл. Но меня как-то не манит это.

— То есть в твоем случае переход из лыж в биатлон нереален?

— В ближайшем будущем точно нет.

— Как вообще лыжники воспринимают такие переходы?

— Нейтрально. Человек сделал свой выбор. Мы не в праве его осуждать или как-то мешать. Можем только порадоваться за него и пожелать, чтобы все было хорошо. По крайней мере, у меня так, — сказал Коростелев «СЭ».