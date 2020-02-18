Клебо выиграл спринт на «Ски туре», Большунов и Спицов выбыли в полуфинале

Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт на «Ски туре» в шведском Оре. В тройку вошли Федерико Пеллегрино из Италии и француз Рено Же.

Россияне Александр Большунов и Денис Спицов выбыли в полуфинале, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев — в четвертьфинале.

Оре (Швеция)

Кубок мира

«Ски тур»

Мужчины

Спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.02,3

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 2,5

3. Рено Же (Франция) — 4,1

4. Поль Гольберг (Норвегия) — 14,6

5. Люка Шанава (Франция) — 26,1

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1.05,62