Норвежец Йоханнес Клебо победил в спринте на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Ранее он же выиграл и индивидуальный спринт.

Второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен, тройку замкнул Иво Нисканен из Финляндии.

Россиянин Александр Большунов показал пятый результат.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.29,7

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — отставание 1,8

3. Иво Нисканен (Финляндия) — 11,1

4. Поль Гольберг (Норвегия) — 47,9

5. Александр Большунов (Россия) — 48,3

6. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 52,1...

10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.39,0

11. Андрей Ларьков (Россия) — 1.40,8

18. Иван Якимушкин (Россия) — 2.33,5

20. Артем Мальцев (Россия) — 2.41,0

21. Илья Порошкин (Россия) — 2.42,6

22. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.44,9

44. Илья Семиков (Россия) — 4.06,0

63. Глеб Ретивых (Россия) — 6.04,5