Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов на втором месте

Победителем многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Это стало известно после масс-старта на 10 километров свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). Вторым стал россиянин Александр Большунов.

Победителем заключительной гонки «Тура» стал норвежец Шур Рете. Дистанцию он преодолел за 31 минуту и 42,1 секунды. Второе место занял россиянин Денис Спицов. От победителя он отстала на 2,4 секунды. Третьим стал немец Фридрих Мох — + 18,9. Клебо занял пятое место, Большунов — седьмое. Десятое место занял еще один россиянин, Александр Мальцев. Иван Якимушкин стал 14-м, Андрей Мельниченко — 17-м.

В общем зачете Клебо победил с результатом в два часа, 24 минуты и 56 секунд. Большунов стал вторым, отстав от норвежца на 2 минуты и 3,2 секунды. Финн Иво Нисканен на третьей позиции (+3.14,5).

В общем зачете Клебо победил с результатом в два часа, 24 минуты и 56 секунд. Большунов стал вторым, отстав от норвежца на 2 минуты и 3,2 секунды. Финн Иво Нисканен на третьей позиции (+3.14,5). Спицов занял четвертое место (+3.21,5). Якимушкин стал седьмым (+4.28.0). Алексей Червоткин на 13-й позиции (+6.06,6).

Клебо выиграл «Тур де Ски» во второй раз в своей карьере. В двух предыдущих многодневках побеждал Большунов. Первая победа норвежца произошла в сезоне-2018/19.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Тур де Ски

Мужчины

Масс-старт, 10 км (С)

Финал

1. Шур Рете (Норвегия) — 31:42.1

2. Денис Спицов (Россия) — 31:44.5

3. Фридрих Мох (Германия) — 32:01.0

4. Лукас Бегль (Германия) — 32:12.1

5. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32:17.0

6. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) — 32:19.1

7. Александр Большунов (Россия) — 32:20.2

10. Артем Мальцев (Россия) — 32:33.2

14. Иван Якимушкин (Россия) — 32:52.0

17. Андрей Мельниченко (Россия) — 32:56.2

25. Илья Семиков (Россия) — 33:11.9

31. Алексей Червоткин (Россия) — 33:33.6

54. Глеб Ретивых (Россия) — 35:53.4

Общий зачет

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24:56.0

2. Александр Большунов (Россия) +2:03.2

3. Иво Нисканен (Финляндия) +3:14.5

4. Денис Спицов (Россия) +3:21.5

5. Пол Голберг (Норвегия) +4:08.3

6. Иван Якимушкин (Россия) +4:28.0

13. Алексей Червоткин (Россия) +6:06.6

16. Артем Мальцев (Россия) +6:22.2

17. Илья Семиков (Россия) +6:36.9

23. Андрей Мельниченко (Россия) +7:42.2

41. Глеб Ретивых (Россия) +11:52.4