Непряева о победе в «Тур де Ски»: «Мы сделали это!»

Российская лыжница Наталья Непряева выложила пост у себя в Instagram после победы в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

Спортсменка опубликовала фотографию с чемпионом «Тур де Ски» Александром Легковым и журналистом Ильей Трифановым и описала свою радость от победы в многодневке.

«Мы сделали это! Спасибо моей команде, вы лучшие!» — написала Непряева.

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете «Тур де Ски».