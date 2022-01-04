Непряева о победе в «Тур де Ски»: «Мы сделали это!»
Российская лыжница Непряева выложила радостный пост в Instagram после победы в общем зачете «Тур де Ски»
15:56
Российская лыжница Наталья Непряева выложила пост у себя в Instagram после победы в общем зачете многодневки «Тур де Ски».
Спортсменка опубликовала фотографию с чемпионом «Тур де Ски» Александром Легковым и журналистом Ильей Трифановым и описала свою радость от победы в многодневке.
«Мы сделали это! Спасибо моей команде, вы лучшие!» — написала Непряева.
Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете «Тур де Ски».
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