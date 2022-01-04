Министр спорта РФ поздравил Непряеву с победой на «Тур де Ски»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски».

«Поздравляю Наталью Непряеву с блестящей победой в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски»! Наталья вписала свое имя в историю — стала первой россиянкой, которая выиграла это престижное соревнование. Наша спортсменка продемонстрировала большое мастерство и волю к победе, прекрасное умение выбрать подходящую тактику, грамотно разложить силы по дистанции. Особенно важно, что Наталья одержала эту победу в олимпийский сезон — за месяц до старта Игр в Пекине. Мы желаем российской лыжнице сохранить великолепную спортивную форму и победный настрой! Поздравляю с успехом тренеров Натальи Непряевой, а также Федерацию лыжных гонок России и ее президента, главного тренера сборной России Елену Вяльбе», — сказал Олег Матыцин.

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07, до сегодняшнего дня лучшим результатом у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах-2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.