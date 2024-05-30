«Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка
«Динамо» не хватило чемпионской ментальности»
В последний раз мы виделись со своим давним другом на матче динамовцев с «Крыльями Советов», уверенная победа в котором вывела бело-голубых на первое место. А до заветного чемпионства, первого почти за полвека, оставалось рукой подать — сыграй они вничью в Краснодаре.
— Ну что, Генрихович, можно заказывать праздничный ужин? — шутя, поинтересовался я тогда у Бородюка.
— Шанс, конечно, редкий, но им еще надо суметь воспользоваться, — тревожно вздохнул экс-капитан бело-голубых. И посмотрел на соратника по олимпийской сборной победного Сеула Виктора Лосева, который понимающе кивнул головой.
— Было предчувствие, что родная команда не выстрелит в Краснодаре? — спросил я у Александра Генриховича неделю спустя, когда чемпионат опустил занавес и мы созвонились, чтобы подвести его итоги.
— Не то чтобы предчувствие, — огорченно сказал Бородюк. — Просто в матчах, где на кону чемпионство, все решает характер и умение побеждать. Выходит, пока «Динамо» не готово к этому. Но эта осечка должна сделать команду крепче и заставить поверить в то, что она все-таки способна стать первой.
— Владислав Радимов сказал, что в Краснодаре «Динамо» вышло на поле испуганным.
— Допускаю, что свою сыграло роль и то, что команду устраивала ничья. Отсюда и отсутствие стремления навязать сопернику свою игру. Ту, которая приносила победы в предыдущих шести матчах. Плюс нервозность в обороне, которая еще в первом тайме позволила Кордобе послать мяч в сетку. Хорошо, что Карасев зафиксировал «вне игры». Но это стало первым тревожным звонком. И лишь когда тот же Кордоба, продавив Чавеса, все-таки открыл счет и надо было отыгрываться, Личка выпустил Грулева с Бителло. Это придало атакам команды динамики и остроты. Но краснодарцы были предельно собранны. А пару раз Сафонова выручила штанга.
— Выходит, без везения и в таких матчах не обходится?
— Как и без удачи. Вспомни финал чемпионата мира-66 на «Уэмбли», англичан с немцами. Уже в добавленное время Херст попадает в перекладину, от которой мяч рикошетом от земли отскакивает в поле. И хотя никто не видел, пересек ли он линию ворот, гол был засчитан. Но в Краснодаре «Динамо» проиграло не из-за отсутствия везения. Команде не хватило главного — ментальности и психологической уверенности в том, что она может победить. А без этого больших задач не решить. В нынешнем составе таких игроков нет. Как нет такого опыта и у тренера, который обязан постоянно нацеливать их на максимальные результаты. И если «Динамо» хочет стать первым, то, начав готовиться к следующему сезону, должно поставить одну-единственную цель — только чемпионство! Чего я им и желаю.
— Не удивило, что после поражения в Краснодаре лучшим тренером сезона назвали Марцела Личку?
— Не люблю обсуждать подобные деликатные вопросы. Но раз это мнение большинства, значит, все справедливо. Хотя я отношусь к таким голосованиям скептически — у каждого свое мнение. А я привык оценивать тренерскую работу по результату. Потому при встрече с Сергеем Семаком обязательно поздравлю его с шестым золотом подряд.
«Тюкавину стоит еще сезон-другой поиграть дома»
— А вот Ринат Дасаев назвал это чемпионство «Зенита» случайным.
— Что ж, это мнение Рината, признанного в мире вратаря, с которым мне довелось поработать. Он имеет на это право. Я же считаю, что сейчас нет смысла обсуждать, случайна ли победа «Зенита» или нет. А вот опыта борьбы за самый высокий титул, о чем я уже говорил, у него вдоволь. Да и классных исполнителей в распоряжении Семака побольше: самый меткий бомбардир чемпионата Кассьерра, лучший защитник сезона Дуглас Сантос. А еще в питерской обойме такие умельцы, как Вендел, Барриос, пришедшие зимой Артур с Нино. К тому же питерским игрокам и тренеру знаком вкус больших побед, и они знают, как их добывать. Что и сработало в золотой гонке. А у «Краснодара» и «Динамо» этого пока нет. Хотя по игре они не слишком уступали «Зениту», серьезно потрепав нервы чемпиону.
— Серебро «Краснодара» — его нынешний потолок?
— Пока да. Но команда растет. И то, как она уверенно вела себя в последнем матче, говорит о том, что и дальше будет бороться только за чемпионство. Для этого есть все — современный стадион, финансы, заботливый владелец клуба, академия, которая уже дает отдачу.
— Насколько оправданным было решение Галицкого сменить Ивича на Мусаева?
— Эта история по сей день покрыта мраком неизвестности. А разговоры о разногласиях между хозяином клуба и сербом во взглядах на футбол — из категории кухонных. Это могло быть и что-то личное. Во всяком случае увольнение тренера, команда которого претендует на чемпионство, случай редкий. Что касается Мусаева, то ему пришлось непросто. Но я не сомневаюсь, что нынешнее серебро стало шагом к будущему золото. За которое «Краснодар» будет бороться в следующем сезоне. Но это возможно только при условии своевременного пополнения качественными игроками. Тем более что близок к уходу в «ПСЖ» Сафонов, а также возможен переход в зарубежный клуб Сперцяна.
— Как относитесь к тем, кто считает, что отъезд в Европу талантливых игроков обедняет российский футбол, делая его менее зрелищным?
— Это давняя песня тех, кто во всем ищет только негатив. Молодежь должна иметь цель — сначала попасть в состав, потом заслужить приглашение в сборную, а затем проверить себя в футболе более высокого уровня. Именно это заставляет игрока работать и расти. И как приятно было узнать, что Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако», а Алексей Миранчук стал одним из лидеров «Аталанты». Проявит характер в «Реал Сосьедад» Захарян — и так же выйдет в нем на первые роли. И в условиях международной изоляции, в которой мы оказались, эти имена говорят миру, что российский футбол жив и не перевелись в нем настоящие таланты. А это лучший пример для нового молодого поколения и подтверждение того, что мы не стоим на месте. Уверен, что в этом плане оправдает надежды и воспитанник краснодарской академии Матвей Сафонов, чья игра отвечает сегодня самым высоким европейским стандартам. Главное — не упустить свой шанс, который ему могут предоставить. Например, в Кубке Франции. И права на ошибку у него не будет. Остается только пожелать Матвею пройти в новую футбольную жизнь той дорогой, которую осилил Головин. Удачи вам, ребята!
— А что скажете про Константина Тюкавина, признанного лучшим игроком сезона, лучшим нападающим и автором лучшего гола?
— Очень талантливый парень с редким чувством гола, способный сотворить его буквально из ничего. Это форвард с большим будущим. Настораживает только шумиха, поднятая вокруг него в последнее время. В молодые годы это может помешать. Вспомните, как нахваливали в «Крыльях» Пиняева с Зиньковским, какое им предрекали будущее. Но оказавшись в «Локомотиве» и «Спартаке», они чуть потерялись и пока выглядят не так весело, как в Самаре. Надеюсь, это дело временное. Что касается Тюкавина, то, думаю, Косте стоит еще сезон-другой поиграть дома, обрасти мясом, добыть с «Динамо» золото и потом смело двигать в Европу. Уверен, что его ждет там интересная и успешная карьера.
Только пусть знает, что за границей с него будет другой спрос: не забьет в одном-двух матчах — и может сесть на лавку. А пока ему нужно в новом сезоне проводить каждый матч на том предельном уровне, как на финише чемпионата.
— Как вам работа в «Спартаке» Абаскаля? Насколько нынешнее пятое место соответствует возможностям клуба?
— Считаю некорректным давать оценку работе коллег. Лучшим ответом на этот вопрос стало расставание клуба с ним. Что касается пятого места спартаковцев, то, пожалуй, на большее они и не наиграли. Не скажу, что в команде плохой подбор футболистов. Но ей не хватает классных исполнителей, способных сказать свое слово в самых сложных ситуациях и вытащить команду. Каким был Промес. Что особенно стало ясно, когда его в ней не оказалось. И если «Спартак», как в былые времена, хочет покорять вершины, ему нужны как минимум два-три игрока уровня героев моего времени — Черенкова, Хидиятуллина или Гаврилова. Правда, найдутся ли они?.. Ну и, конечно, тренер, способный выстроить вокруг них игру.
«Клубы должны больше доверять российским тренерам»
— Сейчас вот пригласили Станковича...
— По этому поводу скажу, что у каждого клуба здесь своя философия. Сейчас вот появилась странная тенденция делать ставку на иностранцев, хотя у нас своя хорошая тренерская школа с большой историей и традициями. Но почему-то клубные начальники больше смотрят в Европу. То приезжали немцы, которые провалились в «Локомотиве», а команду возглавлял и вовсе «специалист» без диплома. Не потянули и испанцы. Трудно понять, почему в предыдущем сезоне «Торпедо», отказавшись от Талалаева, доверило команду безвестному испанцу Клотету, с которым благополучно свалилось в первую лигу. Сейчас вот пошла мода на сербов. Ну и что дала отставка Юрана в «Нижнем», где его за четыре тура до конца заменили на Илича? Две ничьих и 13 пропущенных мячей! Так в чем был смысл этой рокировки? И ведь неизвестно, кто и почему приглашает этих «специалистов», которые ничего в профессии не добились, а здесь получают контракты, о которых и не мечтали.
— Значит, это кому-то выгодно?
— Выходит, так. Возможно, выгодно шустрым агентам, чтобы вместе с новым тренером пристроить в России еще пару клиентов. А где-то и руководству клуба, которому легче решать свои вопросы с иностранцем, чем, скажем, с неуступчивым и принципиальным россиянином. И ведь когда увольняют иностранных героев невидимого тренерского фронта, которые в футболе ничего не добились, а случается, и сами в него не играли, клубные начальники никакой ответственности не несут. И плевать им на то, что в России немало тренеров, чьи имена по сей день с уважением звучат в футбольном мире как больших игроков.
А вот в Питере после того, как не оправдали надежд Манчини с Луческу, решились поменять клубную политику. И доверили «Зенит» верой и правдой служившему ему игроком Семаку. Результат — шесть раз подряд добытое золото! Причем контракт с ним был продлен буквально на флажке чемпионата, когда вопрос с чемпионством висел на волоске. Вот вам и секрет стабильности «Зенита». Не зря великий Беккенбауэр, с которым мы пересекались в Германии, заявлял, что надо больше доверять своим тренерам, игрокам, прошедшим школу большого футбола.
— Выходит, вы против зарубежных тренеров в российском футболе?
— Ни в коем случае! Таким, как Хиддинк, с которым мне посчастливилось работать в сборной, Адвокат со Спаллетти, кстати, учителя Семака, и Каррера, — всегда добро пожаловать! А вот перед потоком безвестных тренеров-гастарбайтеров, рванувших в наш футбол за длинным рублем, на мой взгляд, стоит опустить шлагбаум. Они — тормоз его развития и движения вперед. И чем быстрее это поймут, тем больше у нас появится своих специалистов, которым наконец начнут доверять.
«Факел» — главное открытие сезона»
— Вернемся к завершившемуся сезону. Как оцените его?
— Несмотря на досадную осечку «Динамо», он был интересен и своей непредсказуемой концовкой — до последнего держал в напряжении. И то, что «Зенит» в нем лихорадило, превратило сценарий чемпионата в настоящий боевик. Значит, растем, не стоим на месте! Вот и болельщик пошел на стадион! А это высшая оценка сезона. Единственное, что хотелось бы пожелать организаторам чемпионата, — проводить в одно время не только матчи заключительного тура, но и двух последних, как делалось в Германии. Это избавило бы от всякого рода сомнений и разговоров.
— Кстати, как вы относитесь к намекам на то, что Кассьерре «помогли» на финише наколотить кучу мячей, а Песьяков с «Зенитом» стал «автором» победного гола в свои ворота?
— Как к пустой болтовне и стремлению тех, кто ищет в интернете сомнительной славы, привлечь к себе внимание с помощью грязных сплетен, которые я ненавижу. Но что поделаешь — такие нынче времена...
— Какая команда стала для вас открытием сезона?
— Возможно, многих удивлю, назвав воронежский «Факел». Понятно, что 11-е место не повод для этого. Но, смотря, как до последнего бьется команда, как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед, сам получаешь истинное удовольствие. Как и армия местных болельщиков, влюбленных в свою команду. И сегодня Воронеж — самый футбольный город страны. У каких-то клубов есть роскошные арены, у кого-то большие деньги. А у «Факела» есть самые преданные, влюбленные в него болельщики.
Те, для которых и живет его величество футбол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4