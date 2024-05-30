«Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка

Олимпийский чемпион Сеула и тренер бронзовой сборной России на Евро -2008 Александр Бородюк — о минувшем сезоне , секрете стабильности «Зенита» , новом тренере «Спартака» , а также будущем «Краснодара» и «Динамо» .

«Динамо» не хватило чемпионской ментальности »

В последний раз мы виделись со своим давним другом на матче динамовцев с «Крыльями Советов» , уверенная победа в котором вывела бело-голубых на первое место . А до заветного чемпионства, первого почти за полвека, оставалось рукой подать — сыграй они вничью в Краснодаре .

— Ну что , Генрихович , можно заказывать праздничный ужин ? — шутя , поинтересовался я тогда у Бородюка .

— Шанс , конечно , редкий , но им еще надо суметь воспользоваться , — тревожно вздохнул экс - капитан бело - голубых . И посмотрел на соратника по олимпийской сборной победного Сеула Виктора Лосева , который понимающе кивнул головой .

— Было предчувствие , что родная команда не выстрелит в Краснодаре? — спросил я у Александра Генриховича неделю спустя , когда чемпионат опустил занавес и мы созвонились , чтобы подвести его итоги .

— Не то чтобы предчувствие , — огорченно сказал Бородюк. — Просто в матчах , где на кону чемпионство , все решает характер и умение побеждать . Выходит , пока «Динамо» не готово к этому . Но эта осечка должна сделать команду крепче и заставить поверить в то , что она все - таки способна стать первой .

— Владислав Радимов сказал , что в Краснодаре «Динамо» вышло на поле испуганным .

— Допускаю , что свою сыграло роль и то , что команду устраивала ничья . Отсюда и отсутствие стремления навязать сопернику свою игру . Ту , которая приносила победы в предыдущих шести матчах . Плюс нервозность в обороне , которая еще в первом тайме позволила Кордобе послать мяч в сетку . Хорошо , что Карасев зафиксировал « вне игры» . Но это стало первым тревожным звонком . И лишь когда тот же Кордоба , продавив Чавеса , все - таки открыл счет и надо было отыгрываться , Личка выпустил Грулева с Бителло . Это придало атакам команды динамики и остроты . Но краснодарцы были предельно собранны . А пару раз Сафонова выручила штанга .

— Выходит, без везения и в таких матчах не обходится ?

— Как и без удачи . Вспомни финал чемпионата мира -66 на «Уэмбли», англичан с немцами . Уже в добавленное время Херст попадает в перекладину , от которой мяч рикошетом от земли отскакивает в поле . И хотя никто не видел , пересек ли он линию ворот , гол был засчитан . Но в Краснодаре «Динамо» проиграло не из - за отсутствия везения . Команде не хватило главного — ментальности и психологической уверенности в том , что она может победить . А без этого больших задач не решить . В нынешнем составе таких игроков нет . Как нет такого опыта и у тренера , который обязан постоянно нацеливать их на максимальные результаты . И если «Динамо» хочет стать первым , то , начав готовиться к следующему сезону , должно поставить одну-единственную цель — только чемпионство ! Чего я им и желаю .

— Не удивило , что после поражения в Краснодаре лучшим тренером сезона назвали Марцела Личку ?

— Не люблю обсуждать подобные деликатные вопросы . Но раз это мнение большинства , значит , все справедливо . Хотя я отношусь к таким голосованиям скептически — у каждого свое мнение . А я привык оценивать тренерскую работу по результату . Потому при встрече с Сергеем Семаком обязательно поздравлю его с шестым золотом подряд .

Константин Тюкавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Тюкавину стоит еще сезон - другой поиграть дома»

— А вот Ринат Дасаев назвал это чемпионство «Зенита» случайным .

— Что ж , это мнение Рината , признанного в мире вратаря , с которым мне довелось поработать . Он имеет на это право . Я же считаю , что сейчас нет смысла обсуждать, случайна ли победа «Зенита» или нет . А вот опыта борьбы за самый высокий титул , о чем я уже говорил , у него вдоволь . Да и классных исполнителей в распоряжении Семака побольше : самый меткий бомбардир чемпионата Кассьерра , лучший защитник сезона Дуглас Сантос . А еще в питерской обойме такие умельцы , как Вендел , Барриос , пришедшие зимой Артур с Нино . К тому же питерским игрокам и тренеру знаком вкус больших побед, и они знают , как их добывать . Что и сработало в золотой гонке . А у «Краснодара» и «Динамо» этого пока нет . Хотя по игре они не слишком уступали «Зениту» , серьезно потрепав нервы чемпиону .

— Серебро «Краснодара» — его нынешний потолок?

— Пока да . Но команда растет . И то , как она уверенно вела себя в последнем матче , говорит о том , что и дальше будет бороться только за чемпионство . Для этого есть все — современный стадион , финансы , заботливый владелец клуба , академия , которая уже дает отдачу .

— Насколько оправданным было решение Галицкого сменить Ивича на Мусаева ?

— Эта история по сей день покрыта мраком неизвестности . А разговоры о разногласиях между хозяином клуба и сербом во взглядах на футбол — из категории кухонных . Это могло быть и что - то личное . Во всяком случае увольнение тренера , команда которого претендует на чемпионство , случай редкий . Что касается Мусаева , то ему пришлось непросто . Но я не сомневаюсь , что нынешнее серебро стало шагом к будущему золото . За которое «Краснодар» будет бороться в следующем сезоне . Но это возможно только при условии своевременного пополнения качественными игроками . Тем более что близок к уходу в «П СЖ» Сафонов , а также возможен переход в зарубежный клуб Сперцяна .

— Как относитесь к тем , кто считает , что отъезд в Европу талантливых игроков обедняет российский футбол , делая его менее зрелищным ?

— Это давняя песня тех , кто во всем ищет только негатив . Молодежь должна иметь цель — сначала попасть в состав , потом заслужить приглашение в сборную , а затем проверить себя в футболе более высокого уровня . Именно это заставляет игрока работать и расти . И как приятно было узнать , что Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако» , а Алексей Миранчук стал одним из лидеров «Аталанты» . Проявит характер в «Реал Сосьедад» Захарян — и так же выйдет в нем на первые роли . И в условиях международной изоляции , в которой мы оказались , эти имена говорят миру , что российский футбол жив и не перевелись в нем настоящие таланты . А это лучший пример для нового молодого поколения и подтверждение того , что мы не стоим на месте . Уверен , что в этом плане оправдает надежды и воспитанник краснодарской академии Матвей Сафонов , чья игра отвечает сегодня самым высоким европейским стандартам . Главное — не упустить свой шанс , который ему могут предоставить . Например , в Кубке Франции . И права на ошибку у него не будет . Остается только пожелать Матвею пройти в новую футбольную жизнь той дорогой , которую осилил Головин . Удачи вам , ребята !

— А что скажете про Константина Тюкавина , признанного лучшим игроком сезона , лучшим нападающим и автором лучшего гола ?

— Очень талантливый парень с редким чувством гола , способный сотворить его буквально из ничего . Это форвард с большим будущим . Настораживает только шумиха , поднятая вокруг него в последнее время . В молодые годы это может помешать . Вспомните , как нахваливали в «Крыльях» Пиняева с Зиньковским , какое им предрекали будущее . Но оказавшись в «Локомотиве» и «Спартаке» , они чуть потерялись и пока выглядят не так весело , как в Самаре . Надеюсь , это дело временное . Что касается Тюкавина , то , думаю , Косте стоит еще сезон - другой поиграть дома , обрасти мясом , добыть с «Динамо» золото и потом смело двигать в Европу . Уверен , что его ждет там интересная и успешная карьера .

Только пусть знает , что за границей с него будет другой спрос: не забьет в одном-двух матчах — и может сесть на лавку . А пока ему нужно в новом сезоне проводить каждый матч на том предельном уровне , как на финише чемпионата .

— Как вам работа в «Спартаке» Абаскаля ? Н асколько нынешнее пятое место соответствует возможностям клуба ?

— Считаю некорректным давать оценку работе коллег . Лучшим ответом на этот вопрос стало расставание клуба с ним . Что касается пятого места спартаковцев , то , пожалуй , на большее они и не наиграли . Не скажу , что в команде плохой подбор футболистов . Но ей не хватает классных исполнителей , способных сказать свое слово в самых сложных ситуациях и вытащить команду . Каким был Промес . Что особенно стало ясно , когда его в ней не оказалось . И если «Спартак» , как в былые времена, хочет покорять вершины , ему нужны как минимум два - три игрока уровня героев моего времени — Черенкова , Хидиятуллина или Гаврилова . Правда , найдутся ли они? .. Ну и , конечно , тренер , способный выстроить вокруг них игру .

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Клубы должны больше доверять российским тренерам»

— Сейчас вот пригласили Станковича ...

— По этому поводу скажу , что у каждого клуба здесь своя философия . Сейчас вот появилась странная тенденция делать ставку на иностранцев , хотя у нас своя хорошая тренерская школа с большой историей и традициями . Но почему - то клубные начальники больше смотрят в Европу . То приезжали немцы , которые провалились в «Локомотиве» , а команду возглавлял и вовсе «специалист» без диплома . Не потянули и испанцы . Трудно понять , почему в предыдущем сезоне «Торпедо», отказавшись от Талалаева , доверило команду безвестному испанцу Клотету , с которым благополучно свалилось в первую лигу . Сейчас вот пошла мода на сербов . Ну и что дала отставка Юрана в «Н ижнем» , где его за четыре тура до конца заменили на Илича ? Две ничьих и 13 пропущенных мячей ! Так в чем был смысл этой рокировки ? И ведь неизвестно , кто и почему приглашает этих «специалистов» , которые ничего в профессии не добились , а здесь получают контракты , о которых и не мечтали .

— Значит , это кому - то выгодно ?

— Выходит , так . Возможно , выгодно шустрым агентам , чтобы вместе с новым тренером пристроить в России еще пару клиентов . А где - то и руководству клуба , которому легче решать свои вопросы с иностранцем , чем , скажем , с неуступчивым и принципиальным россиянином . И ведь когда увольняют иностранных героев невидимого тренерского фронта , которые в футболе ничего не добились , а случается , и сами в него не играли , клубные начальники никакой ответственности не несут . И плевать им на то , что в России немало тренеров , чьи имена по сей день с уважением звучат в футбольном мире как больших игроков .

А вот в Питере после того , как не оправдали надежд Манчини с Луческу , решились поменять клубную политику . И доверили «Зенит» верой и правдой служившему ему игроком Семаку . Результат — шесть раз подряд добытое золото ! Причем контракт с ним был продлен буквально на флажке чемпионата , когда вопрос с чемпионством висел на волоске . Вот вам и секрет стабильности «Зенита» . Не зря великий Беккенбауэр , с которым мы пересекались в Германии , заявлял , что надо больше доверять своим тренерам , игрокам, прошедшим школу большого футбола .

— Выходит , вы против зарубежных тренеров в российском футболе ?

— Ни в коем случае ! Таким , как Хиддинк , с которым мне посчастливилось работать в сборной , Адвокат со Спаллетти , кстати , учителя Семака , и Каррера, — всегда добро пожаловать ! А вот перед потоком безвестных тренеров - гастарбайтеров , рванувших в наш футбол за длинным рублем , на мой взгляд , стоит опустить шлагбаум . Они — тормоз его развития и движения вперед . И чем быстрее это поймут , тем больше у нас появится своих специалистов , которым наконец начнут доверять .

Фото ФК «Факел»

«Факел» — главное открытие сезона »

— Вернемся к завершившемуся сезону . Как оцените его ?

— Несмотря на досадную осечку «Динамо» , он был интересен и своей непредсказуемой концовкой — до последнего держал в напряжении . И то , что «Зенит» в нем лихорадило , превратило сценарий чемпионата в настоящий боевик . Значит , растем , не стоим на месте ! Вот и болельщик пошел на стадион ! А это высшая оценка сезона . Единственное , что хотелось бы пожелать организаторам чемпионата, — проводить в одно время не только матчи заключительного тура , но и двух последних , как делалось в Германии . Это избавило бы от всякого рода сомнений и разговоров .

— Кстати , как вы относитесь к намекам на то , что Кассьерре «помогли» на финише наколотить кучу мячей , а Песьяков с «Зенитом» стал «автором» победного гола в свои ворота ?

— Как к пустой болтовне и стремлению тех , кто ищет в интернете сомнительной славы , привлечь к себе внимание с помощью грязных сплетен , которые я ненавижу . Но что поделаешь — такие нынче времена ...

— Какая команда стала для вас открытием сезона ?

— Возможно , многих удивлю , назвав воронежский «Факел» . Понятно , что 11 -е место не повод для этого . Но, смотря , как до последнего бьется команда , как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед , сам получаешь истинное удовольствие . Как и армия местных болельщиков , влюбленных в свою команду . И сегодня Воронеж — самый футбольный город страны . У каких - то клубов есть роскошные арены , у кого - то большие деньги . А у «Факела» есть самые преданные , влюбленные в него болельщики .