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Сегодня, 17:30

Кирпиченко — об исключении из сборной: «Есть результат — человек в команде. Когда нет — тогда нет. На что обижаться?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях после того, как ее исключили из состава сборной, а президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой работы спортсменки.

«А что тут говорить и на что обижаться? Когда у человека результат – он в команде. Когда нет – тогда нет. У спортсмена может быть один взгляд на ситуацию, у руководства команды – другой. Возможно, со своей стороны я что-то могла не замечать. А руководитель видит эти нюансы.

Я вынесла пользу из этой ситуации, вернулась к себе домой в регион, к истокам. К тому, с чего я начинала. И дальше выдала свой лучший сезон в карьере. Конечно, когда я только узнала, что меня исключили из состава, я негодовала. Но сейчас понимаю, что не случись того переломного в карьере момента, не было бы и дальнейшего роста», – сказала Кирпиченко.

В следующем сезоне Кирпиченко продолжит тренироваться под руководством Артемия Гельманова.

Полностью интервью Кирпиченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Елена Вяльбе
Яна Кирпиченко
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