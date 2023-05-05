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Сегодня, 21:01

FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комитет Международной федерации лыжных видов (FIS) проголосовал за сокращение дистанции мужской лыжной эстафеты, сообщает журналист Dagbladet Эстен Сетер.

Сегодня в Дубровнике (Хорватия) завершилось заседание комитетов FIS. По данным источника, комитет по лыжным гонкам единогласно решил сократить дистанцию эстафеты у мужчин c 10 до 7,5 км.

Дальнейшее обсуждение вопроса пройдет на заседании правления FIS через три недели. Если новые правила будут приняты, они вступят в силу уже на чемпионате мира 2025 года в норвежском Тронхейме.

Источник: Dagbladet
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