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Сегодня, 17:15

Кирпиченко — о Крамере и Бородавко: «Маркус более мягкий, а Юрий Викторович — жесткий и требовательный»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» сравнила работу с Маркусом Крамером и Юрием Бородавко.

«Комфортно было работать в обеих группах. Для меня главное, чтобы был диалог, понимание. Маркус был более мягкий, Юрий Викторович — более жесткий и требовательный. Но оба тренера — понимающие, справедливые. С каждым мы были в хороших отношениях. По тренировочному процессу, конечно, разные совершенно методики применялись, подход к делу. Но каждый тренер требовал самоотдачи, без нее никуда.

После Маркуса меня убрали из команды, из сборной. Я готовилась с личным тренером Гельмановым Артемием Владимировичем, дома, вне сборной. Потом отобралась на этап Кубка мира, и меня определили в группу к Юрию Викторовичу на следующий сезон. Собственно говоря, я не уходила и не решала ничего. Все само собой за меня решилось», — сказала Кирпиченко.

В следующем сезоне Кирпиченко продолжит тренироваться под руководством Артемия Гельманова.

Полностью интервью Кирпиченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Маркус Крамер
Юрий Бородавко
Яна Кирпиченко
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