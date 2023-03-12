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Сегодня, 15:45

Кирпиченко оценила трассу в Казани после первой гонки на новом лыжно-биатлонном стадионе

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» поделилась своими впечатлениях от нового лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» в Казани и спринтерской шоу-гонки.

«Гонка прошла хорошо. Очень здорово, что придумали такое шоу в таком формате — это большая мотивация для детей заниматься лыжным спортом и помощь в будущей подготовке к крупным соревнованиям. Самое главное в их возрасте — найти в себе энергию продолжать тренироваться и заниматься любимым делом. Я считаю, что для профессионального спорта такие форматы гонок не подходят, а вот в развлекательном смысле вполне. Зрителям нравится. Трасса очень хорошая. Приятно, что в таких крупных городах строят такие большие современные комплексы это очень хорошая возможность для детей и взрослых иметь возможность покататься после работы. Здорово, что их строят, это база для условий по развитию лыжных гонок в стране. Здесь в «Мирном» хорошо спроектировали трассу, рельеф позволяет интенсивно тренироваться и качественно. Преобладает равнинная трасса, что мне нравится», — сказала Кирпиченко.

Лыжно-биатлонный комплекс в Казани должен был открыться еще в марте 2022 года. Летом вокруг комплекса возник скандал из-за проблем с асфальтовым покрытием трасс.

Яна Кирпиченко
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